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Официальное открытие онлайн-журнала "NIGHT2DAY"
15 апреля в ресторан-клубе «Chateau» пройдет вечеринка, посвященная официальному открытию онлайн-журнала «NIGHT2DAY» в Саранске.
|Когда
|15 апреля, суббота, 23:00
|Где
|РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
|Стоимость билета
|девушкам вход бесплатный
|Справки по телефону
|23-31-13
В программе: сеты от резидентов, фотосъемка и розыгрыш фото-сессии.
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