15 апреля в ресторан-клубе «Chateau» пройдет вечеринка, посвященная официальному открытию онлайн-журнала «NIGHT2DAY» в Саранске.

Когда 15 апреля, суббота, 23:00 Где РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а) Стоимость билета девушкам вход бесплатный Справки по телефону 23-31-13

В программе: сеты от резидентов, фотосъемка и розыгрыш фото-сессии.

Подробности в группе Вконтакте.