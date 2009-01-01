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Официальное открытие онлайн-журнала "NIGHT2DAY"
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Официальное открытие онлайн-журнала "NIGHT2DAY"

15 апреля в ресторан-клубе «Chateau» пройдет вечеринка, посвященная официальному открытию онлайн-журнала «NIGHT2DAY» в Саранске.

Когда15 апреля, суббота, 23:00
ГдеРК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
Стоимость билетадевушкам вход бесплатный
Справки по телефону23-31-13

В программе: сеты от резидентов, фотосъемка и розыгрыш фото-сессии.

Подробности в группе Вконтакте.

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