Не за горами Новый год, и «Fox Dj cafe» совместно с «The Bar Fox Terrasse» приглашает устроить по этому поводу незабываемый праздник.

Когда 31 декабря, воскресенье, 22:00 Где Fox Dj cafe (ул. Б.Хмельницкого, 28)

The Bar Fox Terrasse (ул. Б.Хмельницкого, 28) Справки по телефону 37-37-70

В эту волшебную ночь вас ждет:

- ведущий — Вадим Нефедкин;

- музыкальная группа — «Latte»;

- танцевальное шоу от «13 Dance Studio»;

- поздравления и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Подробности в группе Вконтакте.