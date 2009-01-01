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"Новогодняя ночь"
Не за горами Новый год, и «Fox Dj cafe» совместно с «The Bar Fox Terrasse» приглашает устроить по этому поводу незабываемый праздник.
|Когда
|31 декабря, воскресенье, 22:00
|Где
|Fox Dj cafe (ул. Б.Хмельницкого, 28)
The Bar Fox Terrasse (ул. Б.Хмельницкого, 28)
|Справки по телефону
|37-37-70
В эту волшебную ночь вас ждет:
- - ведущий — Вадим Нефедкин;
- - музыкальная группа — «Latte»;
- - танцевальное шоу от «13 Dance Studio»;
- - поздравления и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Подробности в группе Вконтакте.
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