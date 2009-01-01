События

Предстоящее
Новогодний праздник
Нет 38

Новогодний праздник

24 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится Новогодний праздник для детей и их родителей.

Когда24 декабря, воскресенье, 12:00
ГдеРесторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
Справки по телефонам37-37-01; 36-36-36

Вас ждет яркая и интересная программа — чудо новогодней елки, свершения которого с трепетом ожидают не только малыши, но и их родители, которым так не хватает сказок и волшебства.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

"Once Upon a December" "Музейные каникулы, или как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩