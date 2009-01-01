24 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится Новогодний праздник для детей и их родителей.

Когда 24 декабря, воскресенье, 12:00 Где Ресторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21) Справки по телефонам 37-37-01; 36-36-36

Вас ждет яркая и интересная программа — чудо новогодней елки, свершения которого с трепетом ожидают не только малыши, но и их родители, которым так не хватает сказок и волшебства.

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