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"Мадагаскарский карнавал"
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"Мадагаскарский карнавал"

Давно мечтали побывать в Венеции или Рио-де-Жанейро на карнавале? Ради этого совсем не обязательно лететь на край земли! 22 июля «Мадагаскар Парк» приглашает всех на самый настоящий карнавал.

Когда22 июля, суббота, 15:00
Где«Мадагаскар Парк» (ул. Волгоградская, д. 71)
Справки по телефону26-07-77

Вас ждут:

  • - конкурс на лучший костюм;
  • - бесплатный аквагримм;
  • - игры с персонажами «Мадагаскар парка»;
  • - розыгрыш безлимитного посещения на месяц (при покупке безлимитного посещения);
  • - зажигательная дискотека с героями парка.

Подробности в группе Вконтакте.

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