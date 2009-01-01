События
Прошедшее
Нет 51
"Мадагаскарский карнавал"
Давно мечтали побывать в Венеции или Рио-де-Жанейро на карнавале? Ради этого совсем не обязательно лететь на край земли! 22 июля «Мадагаскар Парк» приглашает всех на самый настоящий карнавал.
|Когда
|22 июля, суббота, 15:00
|Где
|«Мадагаскар Парк» (ул. Волгоградская, д. 71)
|Справки по телефону
|26-07-77
Вас ждут:
- - конкурс на лучший костюм;
- - бесплатный аквагримм;
- - игры с персонажами «Мадагаскар парка»;
- - розыгрыш безлимитного посещения на месяц (при покупке безлимитного посещения);
- - зажигательная дискотека с героями парка.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий