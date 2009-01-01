Давно мечтали побывать в Венеции или Рио-де-Жанейро на карнавале? Ради этого совсем не обязательно лететь на край земли! 22 июля «Мадагаскар Парк» приглашает всех на самый настоящий карнавал.

Когда 22 июля, суббота, 15:00 Где «Мадагаскар Парк» (ул. Волгоградская, д. 71) Справки по телефону 26-07-77

Вас ждут:

- конкурс на лучший костюм;

- бесплатный аквагримм;

- игры с персонажами «Мадагаскар парка»;

- розыгрыш безлимитного посещения на месяц (при покупке безлимитного посещения);

- зажигательная дискотека с героями парка.

Подробности в группе Вконтакте.