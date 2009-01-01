20 апреля состоится самое грандиозное событие весны — день рождения РК «Белый Медведь», поздравлять с которым всех жителей Саранска приедет Ольга Бузова.

Когда 20 апреля, пятница, 21:00 Где РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а) Стоимость билета от 1000 Р Справки по телефону 23-31-13

Ольга Бузова — российская теле- и радиоведущая, модель, певица, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ». С 2011 года начала музыкальную деятельность, первым ее синглом стала песня «Не забывай», исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Помимо пения она также занимается диджеингом. В 2016 году Ольга выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.

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