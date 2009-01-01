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"Helloween Night"
27 октября в ресторан-клубе «Chateau» состоится любимый всеми клубный праздник «Хэллоуин».
|Когда
|27 октября, суббота, 22:00
|Где
|РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
|Стоимость билета
|Вход бесплатный — для обладателей костюмов
|Справки по телефону
|23-31-13
Вас ожидает очень крутое шоу — такого вы давно уже не видели. Обязательно приходите, будет интересно. Гостям в костюмах — вход бесплатный.
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