27 октября в ресторан-клубе «Chateau» состоится любимый всеми клубный праздник «Хэллоуин».

Когда 27 октября, суббота, 22:00 Где РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а) Стоимость билета Вход бесплатный — для обладателей костюмов Справки по телефону 23-31-13

Вас ожидает очень крутое шоу — такого вы давно уже не видели. Обязательно приходите, будет интересно. Гостям в костюмах — вход бесплатный.

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