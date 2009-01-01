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"Helloween Night"
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"Helloween Night"

27 октября в ресторан-клубе «Chateau» состоится любимый всеми клубный праздник «Хэллоуин».

Когда27 октября, суббота, 22:00
ГдеРК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
Стоимость билетаВход бесплатный — для обладателей костюмов
Справки по телефону23-31-13

Вас ожидает очень крутое шоу — такого вы давно уже не видели. Обязательно приходите, будет интересно. Гостям в  костюмах — вход бесплатный.

Подробности в группе Вконтакте.

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