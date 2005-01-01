27 декабря в арт-кафе «Маска» состоится новогодняя фолк-рок вечеринка с группой «Морденс».

Когда 27 декабря, вторник, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 100 Р

в национальном костюме — бесплатно Справки по телефону 33-31-85

Группа «Морденс» основана в 2005 году в Саранске. Является участником многочисленных российских и зарубежных этно и рок фестивалей. В 2010 году группа обретает профессиональный статус, с 2011 года документально именуется как «Национальный оркестр Морденс». Коллектив базируется в Мордовском государственном национальном драматическом театре.

Предпочитая и пропагандируя этно-рок прогрессив, группа в то же время знакомит слушателя с древним мордовским мелосом. Органично насыщая свои композиции полифонией и многоразмерностью, сохраняет и развивает традицию музыкальной культуры своих предков.

Подробности в группе Вконтакте.