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Фолк-рок вечеринка с группой "Морденс"
27 декабря в арт-кафе «Маска» состоится новогодняя фолк-рок вечеринка с группой «Морденс».
|Когда
|27 декабря, вторник, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|100Р
в национальном костюме — бесплатно
|Справки по телефону
|33-31-85
Группа «Морденс» основана в 2005 году в Саранске. Является участником многочисленных российских и зарубежных этно и рок фестивалей. В 2010 году группа обретает профессиональный статус, с 2011 года документально именуется как «Национальный оркестр Морденс». Коллектив базируется в Мордовском государственном национальном драматическом театре.
Предпочитая и пропагандируя этно-рок прогрессив, группа в то же время знакомит слушателя с древним мордовским мелосом. Органично насыщая свои композиции полифонией и многоразмерностью, сохраняет и развивает традицию музыкальной культуры своих предков.
Подробности в группе Вконтакте.
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