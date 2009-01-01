12 октября самый громкий артист последнего года выступит на сцене ресторан-клуба «Chateau» и поздравит с днём рождения.

Когда 12 октября, пятница, 23:00 Где РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а) Стоимость билета 1500 Р Справки по телефону 23-31-13

24-летний уроженец Новосибирска Алексей Узенюк начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютной работой рэпера стала пластинка с громким названием «Бошки дымятся» 2014-го года. После этого Алексей выпустил ещё пять альбомов, самые известные из которых «Катакомбы» и «Sayonara Boy».

Но настоящую славу парню принес выпущенный 5 августа 2017 года новый сингл «Розовое вино» совместно с московским рэп-исполнителем Feduk. В считанные дни песня вырвалась на вершины в iTunes и Apple Music. Также стала самой популярной песней ВКонтакте. Одноименный клип, опубликованный на Ютубе в ноябре того же года, набрал более 143 миллионов просмотров.

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