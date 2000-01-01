5 августа в ночном клубе «Horovod» состоится «живой концерт» популярного российского рэп-исполнителя Dino MC 47.

Когда 5 августа, суббота, Где Ночной клуб «Horovod» (пр-кт Ленина, 29) Справки по телефону 34-53-45

Dino MC 47 — российский рэп-исполнитель, бывший участник российского хип-хоп альянса «DРЕМУЧИЕ», групп «Big Black Boots» (2000—2002) и «VIP77» (2002—2004), выпустивший дебютный сольный альбом в 2008 году. Основные темы творчества — социум, общество и политика, лиричные треки о любви и жизни. Соучредитель благотворительного фонда «Крылья твоей души».

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