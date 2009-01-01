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"Дикий, дикий West"
17 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится новогодняя костюмированная вечеринка «Дикий, дикий West».
|Когда
|17 декабря, суббота, 17:00
|Где
|Ресторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
|Справки по телефону
|23-44-32
В программе впервые в городе:
- - световое лазерно-пиксельное шоу «Фрэнки-шоу» (театр Аваланж, Казань);
- - силовая тройка гимнастов (цирковой коллектив «PLATINUM», Пенза);
- - новогодний дуэт ходулистов «Дед Мороз и Снегурочка» (арт-лаборатория «Делириум», Чебоксары);
- - дуэт «По барабану» (г. Пенза);
- - кавер-группы: «Small Band Saransk», «Апрель», «Magic People Orchestra»;
- - шаржист, новогодний флэш-моб, конкурсы и подарки.
Ведущие вечеринки: Алексей Ляманов и Дмитрий Сапожников.
Dress code: тематические наряды в духе дикого запада, ковбойские сапоги, шляпы, платки, пистолеты, рубашки в клетку, юбки до колена, луки, перья и т.п.
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