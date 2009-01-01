17 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится новогодняя костюмированная вечеринка «Дикий, дикий West».

Когда 17 декабря, суббота, 17:00 Где Ресторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21) Справки по телефону 23-44-32

В программе впервые в городе:

- световое лазерно-пиксельное шоу «Фрэнки-шоу» (театр Аваланж, Казань);

- силовая тройка гимнастов (цирковой коллектив «PLATINUM», Пенза);

- новогодний дуэт ходулистов «Дед Мороз и Снегурочка» (арт-лаборатория «Делириум», Чебоксары);

- дуэт «По барабану» (г. Пенза);

- кавер-группы: «Small Band Saransk», «Апрель», «Magic People Orchestra»;

- шаржист, новогодний флэш-моб, конкурсы и подарки.

Ведущие вечеринки: Алексей Ляманов и Дмитрий Сапожников.

Dress code: тематические наряды в духе дикого запада, ковбойские сапоги, шляпы, платки, пистолеты, рубашки в клетку, юбки до колена, луки, перья и т.п.