8 декабря арт-кафе «Маска» отмечает свой пятый день рождения.

Когда 8 декабря, пятница, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 50 Р Справки по телефону 33-31-85

Для своих гостей «именинник» готовит много сюрпризов. Фуршетный стол и подарки — как неизменный атрибут любого дня рождения. Приходите, участвуйте в конкурсах, получайте ценные призы, слушайте вкусную музыку, проведите теплый, незабываемый вечер в кругу друзей.

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