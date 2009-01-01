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День рождения арт-кафе "Маска"
8 декабря арт-кафе «Маска» отмечает свой пятый день рождения.
|Когда
|8 декабря, пятница, 19:00
|Где
|Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|50Р
|Справки по телефону
|33-31-85
Для своих гостей «именинник» готовит много сюрпризов. Фуршетный стол и подарки — как неизменный атрибут любого дня рождения. Приходите, участвуйте в конкурсах, получайте ценные призы, слушайте вкусную музыку, проведите теплый, незабываемый вечер в кругу друзей.
Подробности в группе Вконтакте.
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