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"Я - Малевич"
Мордовский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в рамках проекта «Арт-Суббота» приглашает всех принять участие в обучающем интерактивном занятии «Я — Малевич».
|Когда
|27 января, суббота, 14:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|500Р
|Справки по телефону
|47-80-94
Музей им. С.Д. Эрьзи предлагает всем повзрослевшим художникам выплеснуть на холст копившееся годами вдохновение и побывать в арт-студии музея на мастер-классе по написанию картины. Художественный проект «Я — Малевич» направлен на развитие творческой личностной активности. В постижении практического процесса создания картины вам поможет профессиональный художник.
Мастер-класс проводится для людей старше 18 лет. Участие только по предварительной записи.
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