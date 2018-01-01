Мордовский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи в рамках проекта «Арт-Суббота» приглашает всех принять участие в обучающем интерактивном занятии «Я — Малевич».

Когда 27 января, суббота, 14:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета 500 Р Справки по телефону 47-80-94

Музей им. С.Д. Эрьзи предлагает всем повзрослевшим художникам выплеснуть на холст копившееся годами вдохновение и побывать в арт-студии музея на мастер-классе по написанию картины. Художественный проект «Я — Малевич» направлен на развитие творческой личностной активности. В постижении практического процесса создания картины вам поможет профессиональный художник.

Мастер-класс проводится для людей старше 18 лет. Участие только по предварительной записи.