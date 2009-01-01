С 19 по 22 апреля музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи станет одной из площадок для просмотра конкурсной программы юбилейного, 10-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

Когда 19 — 22 апреля Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 48-06-66

«Арткино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Для показа зрителям лучших работ Х Всероссийского фестиваля «Арткино» организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в 3 программы: «Утро», «День» и «Вечер».

Расписание показов в музее: