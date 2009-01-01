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Всероссийский фестиваль "Арткино 10"
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Всероссийский фестиваль "Арткино 10"

С 19 по 22 апреля музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи станет одной из площадок для просмотра конкурсной программы юбилейного, 10-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

Когда19 — 22 апреля
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону48-06-66

«Арткино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Для показа зрителям лучших работ Х Всероссийского фестиваля «Арткино» организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в 3 программы: «Утро», «День» и «Вечер».

Расписание показов в музее:

  • - 19 апреля, четверг, 18:00 — онлайн-трансляция открытия фестиваля «АРТкино 10»;
  • - 20 апреля, пятница, 15:00 — программа «Утро»;
  • - 21 апреля, суббота, 15:00 — программа «День»;
  • - 22 апреля, воскресенье, 15:00 — программа «Вечер».

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