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Всероссийский фестиваль "Арткино 10"
С 19 по 22 апреля музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи станет одной из площадок для просмотра конкурсной программы юбилейного, 10-го Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».
|Когда
|19 — 22 апреля
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|48-06-66
«Арткино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Для показа зрителям лучших работ Х Всероссийского фестиваля «Арткино» организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в 3 программы: «Утро», «День» и «Вечер».
Расписание показов в музее:
- - 19 апреля, четверг, 18:00 — онлайн-трансляция открытия фестиваля «АРТкино 10»;
- - 20 апреля, пятница, 15:00 — программа «Утро»;
- - 21 апреля, суббота, 15:00 — программа «День»;
- - 22 апреля, воскресенье, 15:00 — программа «Вечер».
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