20 мая в рамках празднования Международного дня музеев пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная Году экологии и 100-летию Октябрьской революции.

Когда 20 мая, суббота, 11:00 — 23:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 47-80-94

В течение всего дня специально для вас:

- розыгрыш лотереи «В мире прекрасного» — каждый 10-й билет выигрышный (призы от художников, народных мастеров Республики Мордовии, друзей музея и бизнес-партнёров);

- работает ART-кафе «Восьмое чудо света» и кофейня «Мята»;

- аквагрим от мастера Екатерины Игошиной;

- Handmade-маркет;

- работает детская площадка (кубики, пазлы);

- перформанс «Background для чёрного квадрата»

А также вас ждут различные мастер-классы, показы фильмов, концерты и встречи с художниками.

Более подробная программа мероприятий на сайте.