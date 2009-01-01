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Всероссийская акция "Ночь музеев"
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Всероссийская акция "Ночь музеев"

20 мая в рамках празднования Международного дня музеев пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная Году экологии и 100-летию Октябрьской революции.

Когда20 мая, суббота, 11:00 — 23:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону47-80-94

В течение всего дня специально для вас:

  • - розыгрыш лотереи «В мире прекрасного» — каждый 10-й билет выигрышный (призы от художников, народных мастеров Республики Мордовии, друзей музея и бизнес-партнёров);
  • - работает ART-кафе «Восьмое чудо света» и кофейня «Мята»;
  • - аквагрим от мастера Екатерины Игошиной;
  • - Handmade-маркет;
  • - работает детская площадка (кубики, пазлы);
  • - перформанс «Background для чёрного квадрата»

А также вас ждут различные мастер-классы, показы фильмов, концерты и встречи с художниками.

Более подробная программа мероприятий на сайте.

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