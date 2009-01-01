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Всероссийская акция "Ночь музеев"
20 мая в рамках празднования Международного дня музеев пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная Году экологии и 100-летию Октябрьской революции.
|Когда
|20 мая, суббота, 11:00 — 23:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|47-80-94
В течение всего дня специально для вас:
- - розыгрыш лотереи «В мире прекрасного» — каждый 10-й билет выигрышный (призы от художников, народных мастеров Республики Мордовии, друзей музея и бизнес-партнёров);
- - работает ART-кафе «Восьмое чудо света» и кофейня «Мята»;
- - аквагрим от мастера Екатерины Игошиной;
- - Handmade-маркет;
- - работает детская площадка (кубики, пазлы);
- - перформанс «Background для чёрного квадрата»
А также вас ждут различные мастер-классы, показы фильмов, концерты и встречи с художниками.
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