14 сентября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи открывается республиканская выставка Союза художников Республики Мордовия «ART-Fresh».

Когда 14 сентября — 11 октября; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефону 47-40-28

Вы увидите около 200 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных профессиональными и самодеятельными художниками за последние два года. Выставка станет настоящим подарком для жителей республики и гостей столицы Мордовии.