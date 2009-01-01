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Выставочный проект "ART-Fresh"
14 сентября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи открывается республиканская выставка Союза художников Республики Мордовия «ART-Fresh».
|Когда
|14 сентября — 11 октября; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29)
|Справки по телефону
|47-40-28
Вы увидите около 200 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных профессиональными и самодеятельными художниками за последние два года. Выставка станет настоящим подарком для жителей республики и гостей столицы Мордовии.
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