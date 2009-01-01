6 июня в рамках грандиозного выставочного проекта в Галерее музея им. С.Д. Эрьзи открывается международная выставка плакатов «FOOTB-ALL MIX», на которой будет представлено 32 плаката, созданных талантливыми дизайнерами из стран-участниц ЧМ по футболу в России.

Когда 6 июня — 15 июля; 10:00 — 20:00

круглосуточно — в дни игр Чемпионата мира Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефону 47-40-28

Проект был задуман и реализуется пр­актикующим дизайнером из Бразилии Фелипе Табордой и его коллегой Сузаной Машикау. Мордовское региональное отделение Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» оказывает по­ддержку в организации этого мероприятия в Саранске.