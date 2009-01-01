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Выставка плакатов "FOOTB-ALL MIX"
6 июня в рамках грандиозного выставочного проекта в Галерее музея им. С.Д. Эрьзи открывается международная выставка плакатов «FOOTB-ALL MIX», на которой будет представлено 32 плаката, созданных талантливыми дизайнерами из стран-участниц ЧМ по футболу в России.
|Когда
|6 июня — 15 июля; 10:00 — 20:00
круглосуточно — в дни игр Чемпионата мира
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29)
|Справки по телефону
|47-40-28
Проект был задуман и реализуется практикующим дизайнером из Бразилии Фелипе Табордой и его коллегой Сузаной Машикау. Мордовское региональное отделение Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» оказывает поддержку в организации этого мероприятия в Саранске.
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