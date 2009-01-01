19 декабря Музей мордовской народной культуры совместно с Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» и ДЭО «Зеленый мир» открывает выставку «Новогодняя фантазия».

Когда 19 декабря — 18 января; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

Выставка детского творчества проходит не впервые и уже стала хорошей предновогодней традицией. Конкурс способствует развитию художественного таланта у школьников, формированию экологической культуры, воспитанию чувства прекрасного.

Представленные работы будет оценивать компетентное жюри по следующим номинациям: «Снежный ангел», «Новогодняя ёлка», «Новогоднее украшение», «Новогодний персонаж», «Символ года», «Новогодняя открытка». В течение целого месяца, до 18 января, выставочные залы музея будут наполнены сказочными героями, новогодними персонажами, ёлками-красавицами , ангелами, мишурой и гирляндами.