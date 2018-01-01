События
Сегодня
Нет 22
Выставка "Краснослободск и его окрестности"
5 октября в музее им. С.Д. Эрьзи открылась выставка фотонаследия Георгия Скворцова, запечатлевшего уголки одного из старейших городов Среднего Поволжья — Краснослободска середины XX века.
|Когда
|5 октября — 4 ноября; 9:00 — 18:00
четверг — 11:00 — 20:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
Посетив Краснослободск в 1952 году, Георгий Сергеевич не только фотографировал, но и, будучи самоучкой, создал целую серию замечательных акварелей. Среди них — пейзажи родного края и натюрморты. Эти произведения талантливого мастера составили отдельный раздел экспозиции.
Показанные на выставке 54 фотографии — лишь небольшая часть богатейшего фотонаследия Г.С. Скворцова. Он оставил после себя более 50 тысяч негативов и составил подробный каталог снимков. Все это сохранили для зрителей его потомки — младший сын и внук.
Оставить комментарий