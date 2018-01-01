5 октября в музее им. С.Д. Эрьзи открылась выставка фотонаследия Георгия Скворцова, запечатлевшего уголки одного из старейших городов Среднего Поволжья — Краснослободска середины XX века.

Когда 5 октября — 4 ноября; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Посетив Краснослободск в 1952 году, Георгий Сергеевич не только фотографировал, но и, будучи самоучкой, создал целую серию замечательных акварелей. Среди них — пейзажи родного края и натюрморты. Эти произведения талантливого мастера составили отдельный раздел экспозиции.

Показанные на выставке 54 фотографии — лишь небольшая часть богатейшего фотонаследия Г.С. Скворцова. Он оставил после себя более 50 тысяч негативов и составил подробный каталог снимков. Все это сохранили для зрителей его потомки — младший сын и внук.