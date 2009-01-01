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Выставка "ART-декоратив"
8 июня в Музее мордовской народной культуры начала свою работу выставка «ART-декоратив», призванная познакомить болельщиков и гостей столицы Мордовии с традиционными мордовскими и современными видами декоративно-прикладного искусства и его ведущими мастерами.
|Когда
|8 июня — 22 июля; 10:00 — 20:00
|Где
|Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
|Справки по телефону
|24-67-14
В экспозиции более 170 работ 50 авторов. Среди них известные в республике и за ее пределами мастера, заслуженные художники Мордовии, члены Союза художников России, а также находящиеся в начале самостоятельной творческой деятельности молодые творцы: члены молодежных художественных объединений, прикладники.
Основная тематическая направленность выставки — мордовский эпос, языческие божества мордвы, современная жизнь и быт республики. Все это выразилось в стилизованных пластических декоративных формах, пропущенных через призму личных эмоциональных переживаний.
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