8 июня в Музее мордовской народной культуры начала свою работу выставка «ART-декоратив», призванная познакомить болельщиков и гостей столицы Мордовии с традиционными мордовскими и современными видами декоративно-прикладного искусства и его ведущими мастерами.

Когда 8 июня — 22 июля; 10:00 — 20:00 Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-14

В экспозиции более 170 работ 50 авторов. Среди них известные в республике и за ее пределами мастера, заслуженные художники Мордовии, члены Союза художников России, а также находящиеся в начале самостоятельной творческой деятельности молодые творцы: члены молодежных художественных объединений, прикладники.

Основная тематическая направленность выставки — мордовский эпос, языческие божества мордвы, современная жизнь и быт республики. Все это выразилось в стилизованных пластических декоративных формах, пропущенных через призму личных эмоциональных переживаний.