4 апреля в виртуальном филиале Государственного Русского музея — в музее им. С.Д. Эрьзи состоится онлайн-лекция «Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества «Голубая роза».

Когда 4 апреля, вторник, 12:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефонам 47-80-94; 48-06-66

Лекция будет посвящена произведениям художников общества «Голубая роза», которые представлены на выставке «Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества «Голубая роза» в Михайловском замке (2 марта—29 мая). Лектор — Прозорова Анна Владимировна, ведущий методист сектора методики экскурсионной и лекционной работы Государственного Русского музея, искусствовед.

110 лет назад, весной 1907 года, в мире искусства произошли два важных события: в Москве почти одновременно открылись посмертная выставка работ Виктора Борисова-Мусатова и экспозиция его последователей «Голубая роза». Позже художественная молодежь будет выбирать для своих выставок эпатирующие буржуазию и мещанство названия-девизы: «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Трамвай В». «Голубая роза» предшествовала рождению отечественного авангарда, и ее название, отвечавшее духу эпохи символизма, отражало свойственный участникам выставки мечтательный характер творчества. Под таким названием состоялась всего одна выставка, но и она сама, и искусство ее экспонентов принадлежат к числу самых значительных явлений эпохи Серебряного века национальной культуры.