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Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея
19 апреля в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоится открытие Культурно-выставочного центра Русского музея.
|Когда
|19 апреля, четверг, 16:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
Проект «Культурно-выставочные центры Русского музея» призван способствовать созданию единого культурно-информационного пространства на территории России; преодолению разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов; обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; развитию культурного туризма межмузейного сотрудничества; укреплению связей между учреждениями культуры и образования; использованию научного, методического и организационно-творческого потенциала Русского музея.
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