19 апреля в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоится открытие Культурно-выставочного центра Русского музея.

Когда 19 апреля, четверг, 16:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Проект «Культурно-выставочные центры Русского музея» призван способствовать созданию единого культурно-информационного пространства на территории России; преодолению разобщенности между музеями столиц, больших и малых городов; обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам; развитию культурного туризма межмузейного сотрудничества; укреплению связей между учреждениями культуры и образования; использованию научного, методического и организационно-творческого потенциала Русского музея.