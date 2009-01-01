Для встречи Нового года музей им. С.Д. Эрьзи подготовил увлекательно-развлекательное представление «Новогодняя фантазия, или как Музы Новый год встречали».

Когда 23 декабря, пятница, 15:00

24 декабря, суббота, 11:00 и 14:00

25 декабря, воскресенье, 11:00 и 14:00

29 декабря, четверг, 15:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета 400 Р (билет дает право посетить праздник ребенку с 1 взрослым) Справки по телефону 48-06-66

Маленькие гости и их родители попадут в чудесный мир, где вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Художником, Краской, Музами скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства отправятся по залам музея на поиск волшебных красок, в мастерской Деда Мороза изготовят новогодний сувенир «Огненный Петух» (символ 2017 года), украсят лесную красавицу и исполнят вокруг неё песни и танцы. Праздник завершится в уютном кафе за чашкой чая со сладостями.