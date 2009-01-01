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"Новогодняя фантазия, или как Музы Новый год встречали"
Для встречи Нового года музей им. С.Д. Эрьзи подготовил увлекательно-развлекательное представление «Новогодняя фантазия, или как Музы Новый год встречали».
|Когда
|23 декабря, пятница, 15:00
24 декабря, суббота, 11:00 и 14:00
25 декабря, воскресенье, 11:00 и 14:00
29 декабря, четверг, 15:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|400Р (билет дает право посетить праздник ребенку с 1 взрослым)
|Справки по телефону
|48-06-66
Маленькие гости и их родители попадут в чудесный мир, где вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Художником, Краской, Музами скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства отправятся по залам музея на поиск волшебных красок, в мастерской Деда Мороза изготовят новогодний сувенир «Огненный Петух» (символ 2017 года), украсят лесную красавицу и исполнят вокруг неё песни и танцы. Праздник завершится в уютном кафе за чашкой чая со сладостями.
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