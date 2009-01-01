В период с 26 по 30 декабря и с 3 по 6 января в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будут проходить новогодние мастер-классы.

Когда 26 — 30 декабря; 11:00 и 14:00

3 — 6 января; 11:00 и 14:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Справки по телефонам 39-14-97

8 (963) 147-86-87

Программа мастер-классов: