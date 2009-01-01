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Новогодние мастер-классы
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Новогодние мастер-классы

В период с 26 по 30 декабря и с 3 по 6 января в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будут проходить новогодние мастер-классы.

Когда26 — 30 декабря; 11:00 и 14:00
3 — 6 января; 11:00 и 14:00
ГдеМордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
Справки по телефонам39-14-97
8 (963) 147-86-87

Программа мастер-классов:

  • 26 декабря — «Веселый самолетик. Игрушка на елку»;
  • 27 декабря — «»Новогодняя игольница;
  • 28 декабря — «Экоелочка на елку»;
  • 29 декабря — «Дед Морозик. Вязаная игрушка на елку»;
  • 30 декабря — «Елка из конфет»;
  • 3 января — занятие с мастер-классом «Посиделки у белки»;
  • 4 января — «Зимняя птичка из ниток»;
  • 5 января — занятие с мастер-классом «Посиделки у лисички»;
  • 6 января — «Блокнот на весь год».

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