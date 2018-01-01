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"Ночь искусств - 2018"
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"Ночь искусств - 2018"

4 ноября музей им. С.Д. Эрьзи распахнет двери в «Ночь искусств» — обширная программа мероприятий подготовлена в главном здании музея и филиале — музее мордовской народной культуры.

Когда4 ноября, понедельник, 14:00 — 23:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефонам47-80-94
47-64-48

Программа мероприятий в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи:

  • 14:00 — квест «Не прервётся связь поколений» (постоянные экспозиции);
  • 14:30 — лекция «Образ вдохновенный. Современная иконография С.Д. Эрьзи» (экспозиция С.Д. Эрьзи);
  • 15:00 — презентация мультимедийного проекта «От древних артефактов до современности» (зал ДПИ);
  • 15:00 — встреча с А.Г. и М.А. Скворцовыми, потомками фотохудожника Г.М. Скворцова (конференц-зал);
  • 15:30 — закрытие фотовыставки, концерт артистов Ельниковского района: народный хор «Калинка» и народный ансамбль «Отрада» (с. Стародевичье) (фойе);
  • 16:00 — лекция «Мировые музеи скульптуры» (конференц-зал);
  • 15:00, 18:00 — специальная экскурсия в рамках проекта «Открытые фонды» — «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» (по предварительным заявкам, платно) (запасник скульптуры);
  • 17:00 — торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств»: концерт Театра песни «Росичи» (фойе);
  • 17:30 — мастер-класс В.А. Саранова «Волшебный круг» (керамика) (учебный класс);
  • 18:00 — мини ворк-шоп школы-студии «KISточка» — «Сувенир в стиле бохо» (кафе);
  • 19:00 — концерт фольклорного ансамбля «Торама» (фойе);
  • 20:00 — встреча с народным художником А. Шадриным, мастер-класс «Портрет в музейном интерьере» (зал временных выставок);
  • 21:00 — концерт классического вокала, исполнитель — Елена Сизова (Нижегородская государственная консерватория, Академия лирического искусства (г. Озимо, Италия)) (зал временных выставок);
  • в течение дня — аквагрим; детская площадка (при поддержке волонтёров); виртуальный филиал — образовательные игры Русского музея; хэндмейд маркет; кафе «Мята» и все площадки музея.

Программа мероприятий в музее мордовской народной культуры:

  • 10:00 — 21:00 — в течение всего дня будет работать коммерческая выставка «Клод Моне. Век импрессионистов» (вход по прейскуранту);
  • 11:30 — 13:00 — художественная акция «Я вижу мир глазами импрессионистов» (выставочный зал);
  • 12:00 — 16:00 — выставка-ребус «По страницам сказок» (для самых маленьких);
  • 13:30 — 14:30 — квест «Включи машину времени» (постоянная экспозиция);
  • 14:30 — 15:30 — семейная интеллектуальная игра «Игра не хитрая штука, да в каждой игре наука» (постоянная экспозиция);
  • 14:00 — 16:00 — фотосалон «Перевоплощение»;
  • 16:30 — 17:30 — «Игримая» беседа «Народные традиции и обряды в куклах»; мастер — класс по созданию куклы-оберега (школьный кабинет).

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