4 ноября музей им. С.Д. Эрьзи распахнет двери в «Ночь искусств» — обширная программа мероприятий подготовлена в главном здании музея и филиале — музее мордовской народной культуры.

Когда 4 ноября, понедельник, 14:00 — 23:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)

Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефонам 47-80-94

47-64-48

Программа мероприятий в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи:

14:00 — квест «Не прервётся связь поколений» (постоянные экспозиции);

14:30 — лекция «Образ вдохновенный. Современная иконография С.Д. Эрьзи» (экспозиция С.Д. Эрьзи);

15:00 — презентация мультимедийного проекта «От древних артефактов до современности» (зал ДПИ);

15:00 — встреча с А.Г. и М.А. Скворцовыми, потомками фотохудожника Г.М. Скворцова (конференц-зал);

15:30 — закрытие фотовыставки, концерт артистов Ельниковского района: народный хор «Калинка» и народный ансамбль «Отрада» (с. Стародевичье) (фойе);

16:00 — лекция «Мировые музеи скульптуры» (конференц-зал);

15:00, 18:00 — специальная экскурсия в рамках проекта «Открытые фонды» — «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» (по предварительным заявкам, платно) (запасник скульптуры);

17:00 — торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств»: концерт Театра песни «Росичи» (фойе);

17:30 — мастер-класс В.А. Саранова «Волшебный круг» (керамика) (учебный класс);

18:00 — мини ворк-шоп школы-студии «KISточка» — «Сувенир в стиле бохо» (кафе);

19:00 — концерт фольклорного ансамбля «Торама» (фойе);

20:00 — встреча с народным художником А. Шадриным, мастер-класс «Портрет в музейном интерьере» (зал временных выставок);

21:00 — концерт классического вокала, исполнитель — Елена Сизова (Нижегородская государственная консерватория, Академия лирического искусства (г. Озимо, Италия)) (зал временных выставок);

в течение дня — аквагрим; детская площадка (при поддержке волонтёров); виртуальный филиал — образовательные игры Русского музея; хэндмейд маркет; кафе «Мята» и все площадки музея.

Программа мероприятий в музее мордовской народной культуры: