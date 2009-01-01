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"Музейные каникулы, или как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали"
Для встречи Нового года музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи подготовил интерактивное увлекательно-развлекательное представление «Музейные каникулы, или как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали».
|Когда
|26 декабря, вторник, 12:00; 15:00
27 декабря, среда, 12:00; 15:00
28 декабря, четверг, 12:00; 15:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|300Р — детский
200Р — взрослый
|Справки по телефонам
|8 (906) 160-33-27
48-06-66
Маленькие гости и их родители попадут в чудесный мир, где вместе с Зимушкой-зимой, Печкиным, Шариком, Матроскиным отправятся по залам музея на поиски Деда Мороза, побывают в его мастерской и изготовят новогодний сувенир «Собачка» (символ 2018 года), будут украшать лесную красавицу и водить вокруг неё хороводы. Праздник завершится в уютном кафе за чашкой чая со сладостями.
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