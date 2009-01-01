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Музей для детей
С 17 по 27 июля в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина проходят мероприятия для детей и их родителей «Музей для детей».
|Когда
|17 — 27 июля; 15:00 — 17:00
|Где
|Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
|Стоимость билета
|100Р — детский
200Р — взрослый
|Справки по телефону
|39-14-97
В программе:
- - мультфильмы о футболе;
- - мастер-класс «Мама, папа, я — футбольная семья!»;
- - веселые физкультминутки.
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