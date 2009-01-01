С 17 по 27 июля в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина проходят мероприятия для детей и их родителей «Музей для детей».

Когда 17 — 27 июля; 15:00 — 17:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Стоимость билета 100 Р — детский

200 Р — взрослый Справки по телефону 39-14-97

В программе: