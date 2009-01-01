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Музей для детей

С 17 по 27 июля в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина проходят мероприятия для детей и их родителей «Музей для детей».

Когда17 — 27 июля; 15:00 — 17:00
ГдеМордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
Стоимость билета100Р — детский
200Р — взрослый
Справки по телефону39-14-97

В программе:

  • - мультфильмы о футболе;
  • - мастер-класс «Мама, папа, я — футбольная семья!»;
  • - веселые физкультминутки.

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