9 декабря в музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоится мастер-класс по росписи елочной игрушки от художественной студии «KISточка».

Когда 9 декабря, суббота, 10:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 8 (927) 971-19-94

Скоро новый год. В это время хочется порадовать близких яркими впечатлениями, сюрпризами и приятными подарками. Вы ещё раздумываете над тем, как это сделать? Тогда обязательно приходите на мастер-класс «Мастерская новогодних игрушек».