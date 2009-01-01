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"Мастерская новогодних игрушек"
9 декабря в музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоится мастер-класс по росписи елочной игрушки от художественной студии «KISточка».
|Когда
|9 декабря, суббота, 10:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|8 (927) 971-19-94
Скоро новый год. В это время хочется порадовать близких яркими впечатлениями, сюрпризами и приятными подарками. Вы ещё раздумываете над тем, как это сделать? Тогда обязательно приходите на мастер-класс «Мастерская новогодних игрушек».
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