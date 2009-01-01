События

Прошедшее
"Мастерская новогодних игрушек"
Нет 78

"Мастерская новогодних игрушек"

9 декабря в музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоится мастер-класс по росписи елочной игрушки от художественной студии «KISточка».

Когда9 декабря, суббота, 10:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Справки по телефону8 (927) 971-19-94

Скоро новый год. В это время хочется порадовать близких яркими впечатлениями, сюрпризами и приятными подарками. Вы ещё раздумываете над тем, как это сделать? Тогда обязательно приходите на мастер-класс «Мастерская новогодних игрушек».

Ближайшие события

Концерт поп-группы Концерт поп-группы "Апрель" "Santa Girls" или "О чем молчат снегурочки"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩