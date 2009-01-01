События

Предстоящее
Масленица в музее
Нет 19

Масленица в музее

17 февраля Мордовский республиканский музей имени С.Д. Эрьзи приглашает всех на «ART-Масленицу».

Когда17 февраля, суббота, 12:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Справки по телефонам48-06-66; 47-80-94

Программа мероприятий:

  • - «Масленичные забавы, или блинный раз-гуляй!» — вы сможете стать участниками состязаний «Молодецкие забавы», вместе со сказочными персонажами совершить интерактивную экскурсию «Масленица-веселуха» и своими руками выполнить куклу Веснянку;
  • - «Провинциальная Россия глазами А.А. Тутунова» — встреча со зрителями на экспозиции выставки «Человек — соль земли»;
  • - «Масленица без границ» — выступление учащихся республиканской хореографической школы;
  • - выступление ансамбля «Ламзурь» с русскими и мордовскими народными песнями;
  • - студия аквагрима;
  • - мастер-классы от художественной студии «KISточка» — гости сделают куклу «Масленица», а также научатся росписи по дереву на занятие «Мы рисуем солнце»;
  • - «Скатерть-самобранка» встретит гостей вкусным угощением в музейном кафе: чай по-эрьзински, варенье по-сычковски и блины от Ярилы;
  • - на музейной площади маленьких участников праздника ждёт увеселительное катание на пони по кличке Бублик.

Ближайшие события

"Флейта: Скульптуры из воздуха". Cosma/Bolling "МультиКосмос"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩