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Масленица в музее
17 февраля Мордовский республиканский музей имени С.Д. Эрьзи приглашает всех на «ART-Масленицу».
|Когда
|17 февраля, суббота, 12:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефонам
|48-06-66; 47-80-94
Программа мероприятий:
- - «Масленичные забавы, или блинный раз-гуляй!» — вы сможете стать участниками состязаний «Молодецкие забавы», вместе со сказочными персонажами совершить интерактивную экскурсию «Масленица-веселуха» и своими руками выполнить куклу Веснянку;
- - «Провинциальная Россия глазами А.А. Тутунова» — встреча со зрителями на экспозиции выставки «Человек — соль земли»;
- - «Масленица без границ» — выступление учащихся республиканской хореографической школы;
- - выступление ансамбля «Ламзурь» с русскими и мордовскими народными песнями;
- - студия аквагрима;
- - мастер-классы от художественной студии «KISточка» — гости сделают куклу «Масленица», а также научатся росписи по дереву на занятие «Мы рисуем солнце»;
- - «Скатерть-самобранка» встретит гостей вкусным угощением в музейном кафе: чай по-эрьзински, варенье по-сычковски и блины от Ярилы;
- - на музейной площади маленьких участников праздника ждёт увеселительное катание на пони по кличке Бублик.
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