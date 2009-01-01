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"Красные ворота / Против течения"
16 октября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится торжественное открытие масштабного проекта: Пятой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения».
|Когда
|16 — 30 октября; 9:00 — 18:00
четверг — 11:00 — 20:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29)
|Справки по телефону
|47-40-28
В экспозицию выставки вошли работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ижевска, Пензы, Чебоксар, Самары, Тольятти, Саранска. Более 100 художников представили порядка 180 работ.
Отдельным блоком в экспозиции представлены работы московского живописца Василия Шульженко из личной коллекции Виталия Вавилина, постоянного партнера и спонсора академического проекта «Красные ворота / Против течения», учредителя «Музея актуального реализма» в Тольятти.
В выставочном проекте участвуют 34 художника из Республики Мордовия, из них 4 стали лауреатами премии им. Ф.В. Сычкова: Кияйкин Анатолий, Коротков Степан, Ливанов Александр, Асеев Алексей.
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