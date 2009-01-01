16 октября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится торжественное открытие масштабного проекта: Пятой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения».

Когда 16 — 30 октября; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) Справки по телефону 47-40-28

В экспозицию выставки вошли работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ижевска, Пензы, Чебоксар, Самары, Тольятти, Саранска. Более 100 художников представили порядка 180 работ.

Отдельным блоком в экспозиции представлены работы московского живописца Василия Шульженко из личной коллекции Виталия Вавилина, постоянного партнера и спонсора академического проекта «Красные ворота / Против течения», учредителя «Музея актуального реализма» в Тольятти.

В выставочном проекте участвуют 34 художника из Республики Мордовия, из них 4 стали лауреатами премии им. Ф.В. Сычкова: Кияйкин Анатолий, Коротков Степан, Ливанов Александр, Асеев Алексей.