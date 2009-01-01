В период весенних каникул в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будут проходить развивающие мастер-классы для детей.

Когда 24 — 25 марта; 12:00 и 14:00

27 марта — 1 апреля; 12:00 и 14:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Стоимость билета 50 — 100 Р Справки по телефону 39-14-96

Программа мастер-классов: