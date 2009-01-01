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Каникулы в музее
В период весенних каникул в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будут проходить развивающие мастер-классы для детей.
|Когда
|24 — 25 марта; 12:00 и 14:00
27 марта — 1 апреля; 12:00 и 14:00
|Где
|Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
|Стоимость билета
|50 — 100Р
|Справки по телефону
|39-14-96
Программа мастер-классов:
- 24 марта — аппликация «Чайная пара»;
- 25 марта — пасхальный кролик из фетра;
- 27 марта — браслеты своими руками;
- 28 марта — роспись пасхального пряника;
- 29 марта — украшение-сюлгамо;
- 30 марта — пасхальный мешочек-курочка для яйца;
- 31 марта — весеннее украшение из бисера;
- 1 апреля — пасхальная открытка в технике квиллинг.
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