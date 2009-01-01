События

Предстоящее
Каникулы в музее
Нет 21

Каникулы в музее

В период весенних каникул в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина будут проходить развивающие мастер-классы для детей.

Когда24 — 25 марта; 12:00 и 14:00
27 марта — 1 апреля; 12:00 и 14:00
ГдеМордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
Стоимость билета50 — 100Р
Справки по телефону39-14-96

Программа мастер-классов:

  • 24 марта — аппликация «Чайная пара»;
  • 25 марта — пасхальный кролик из фетра;
  • 27 марта — браслеты своими руками;
  • 28 марта — роспись пасхального пряника;
  • 29 марта — украшение-сюлгамо;
  • 30 марта — пасхальный мешочек-курочка для яйца;
  • 31 марта — весеннее украшение из бисера;
  • 1 апреля — пасхальная открытка в технике квиллинг.

Ближайшие события

Диана Арбенина и группа Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы" "Самый большой девичник"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩