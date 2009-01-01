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"К 195-летию со дня рождения И.К. Макарова"
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"К 195-летию со дня рождения И.К. Макарова"

С 19 по 21 апреля в музее им. С.Д. Эрьзи и музее мордовской народной культуры пройдут мероприятия, посвященные 195-летию со дня рождения И.К. Макарова.

Когда19 — 21 апреля
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефонам47-80-94; 24-67-94

Программа мероприятий:

  • 19 апреля, среда, 15:00
    • - открытие выставки «Академик живописи И.К. Макаров (1822-1897). К 195-летию со дня рождения» (из собрания музея им. С.Д. Эрьзи, Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого, музея им. И.Д. Воронина) — Зал русского искусства музея им. С.Д. Эрьзи;
    • - презентация виртуальной экскурсии по постоянной экспозиции произведений И.К. Макарова, созданной при поддержке Попечительского совета музея и компании «ПанорамныеФото.РФ» — Зал русского искусства музея им. С.Д. Эрьзи;
    • - открытие выставки «Династия художников Макаровых» (Ю.Н. Макаров, М.Ю. Макарова, С. Е. Ефремова, г. Москва) — Фойе музея им. С.Д. Эрьзи.
  • 20 апреля, четверг, 12:00
    • - закладка Народного сквера художников Макаровых (при поддержке администрации г.о. Саранск, РО Общероссийского народного фронта, членов Попечительского совета музея, Бизнес-инкубатора Республики Мордовии, Саранского филиала АО «САН ИнБев», общественности ЖСК-82) — Музей мордовской народной культуры;
    • - праздник «Мордовское гостеприимство» для гостей и участников акции — Музей мордовской народной культуры.
  • 21 апреля, пятница, 12:00 — мастер-класс члена Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья Ю.Н. Макарова — Учебный класс главного здания музея им. С.Д. Эрьзи.

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