С 19 по 21 апреля в музее им. С.Д. Эрьзи и музее мордовской народной культуры пройдут мероприятия, посвященные 195-летию со дня рождения И.К. Макарова.

Когда 19 — 21 апреля Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)

Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефонам 47-80-94; 24-67-94

Программа мероприятий: