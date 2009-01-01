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"Искусство объединяет"
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"Искусство объединяет"

10 марта в музее им. С.Д. Эрьзи в рамках акции «Весна 2018. Ночь искусств» пройдут праздничные мероприятия под общим девизом «Искусство объединяет».

Когда10 марта, суббота, 12:00 — 22-00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону47-64-48

Вас ждет обширная программа в течение всего дня: выставки, мастер-классы, концерты, показы, интерактивные проекты и многое другое.

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