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"Искусство объединяет"
10 марта в музее им. С.Д. Эрьзи в рамках акции «Весна 2018. Ночь искусств» пройдут праздничные мероприятия под общим девизом «Искусство объединяет».
|Когда
|10 марта, суббота, 12:00 — 22-00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|47-64-48
Вас ждет обширная программа в течение всего дня: выставки, мастер-классы, концерты, показы, интерактивные проекты и многое другое.
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