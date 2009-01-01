10 марта в музее им. С.Д. Эрьзи в рамках акции «Весна 2018. Ночь искусств» пройдут праздничные мероприятия под общим девизом «Искусство объединяет».

Когда 10 марта, суббота, 12:00 — 22-00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 47-64-48

Вас ждет обширная программа в течение всего дня: выставки, мастер-классы, концерты, показы, интерактивные проекты и многое другое.