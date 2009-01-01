7 июня в Главном здании музея им. С.Д. Эрьзи открылась выставка «Футбол! Football!» бразильского фотографа и журналиста Кайо Вилелы. В экспозиции представлено 40 фотографий, а также инсталляция оригинальных футболок известных клубов и сборных со всего света из частной коллекции Романа Танасейчука.

Когда 7 июня — 15 июля; 10:00 — 20:00

круглосуточно — в дни игр Чемпионата мира Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефонам 47-80-94; 47-64-48

Фотовыставка «Футбол! Football!» — часть продолжающегося авторского проекта «Футбол без границ», который рассказывает о страстном отношении к футболу по всему миру. Путешествуя по свету, Кайо увлеченно фотографирует футбольные баталии простых мальчишек и девчонок, подростков и взрослых. Специально к Чемпионату мира 2018 года он подготовил серию работ, посвящённых любви к футболу в городах, принимающих мировое первенство. Именно эти работы как нельзя лучше вписываются в контекст футбольного лета в Республике Мордовия.