5 августа в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится развлекательная программа «День рождения Светофора Светофорыча».

Когда 5 августа, воскресенье, 12:00 — 15:00 Где Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2) Справки по телефону 39-14-97

Мероприятия посвящены Международному дню светофора. В программе: игры, конкурсы, песни, танцы и другие развлечения.