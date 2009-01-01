События

Предстоящее
"День рождения Светофора Светофорыча"
Нет 17

"День рождения Светофора Светофорыча"

5 августа в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится развлекательная программа «День рождения Светофора Светофорыча».

Когда5 августа, воскресенье, 12:00 — 15:00
ГдеМордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
Справки по телефону39-14-97

Мероприятия посвящены Международному дню светофора. В программе: игры, конкурсы, песни, танцы и другие развлечения.

Ближайшие события

Матч Матч "Мордовия - Краснодар-2" Вечер памяти Виктора Цоя Вечер памяти Виктора Цоя

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩