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"День рождения Светофора Светофорыча"
5 августа в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоится развлекательная программа «День рождения Светофора Светофорыча».
|Когда
|5 августа, воскресенье, 12:00 — 15:00
|Где
|Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И.Д. Воронина (ул. Саранская, 2)
|Справки по телефону
|39-14-97
Мероприятия посвящены Международному дню светофора. В программе: игры, конкурсы, песни, танцы и другие развлечения.
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