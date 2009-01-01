С 1 августа музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи запустил ART-проект для молодых художников «Шифры».

Когда 1 августа — 17 сентября Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Проект «Шифры» — уникальная возможность для молодых художников рассказать о своих взглядах, идеях, устремлениях, проблемах, идеалах, гражданской позиции, значимых личных и общественных событиях. Это послание, которое прочтут тысячи зрителей. Вместе с художниками они будут искать ответ на вопрос — какое оно, современное искусство?

Для участия принимаются: живопись, скульптура, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство, арт-объекты, инсталляции. Снимки творческих работ необходимо отправить до 20 августа.

Подробности участия на сайте.