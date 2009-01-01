15 августа музей им. С.Д. Эрьзи приглашает жителей и гостей республики на августовский праздник, посвященный сбору урожая — медово-яблочный бум «ART-Преображение».

Когда 15 августа, вторник, 11:00 — 18:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефонам 48-06-66; 47-80-94

Настоящий праздник изобилия, национального колорита и солнечного настроения сделает вашу жизнь яркой, интересной и вкусной. Посетителей музея ждёт увлекательная интерактивная программа, рассчитанная на зрителей всех возрастов и интересов.

Подробная программа праздника на сайте.