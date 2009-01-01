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IX Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "АРТкино"
22 и 23 апреля в виртуальном филиале Русского музея — музее им. С.Д. Эрьзи состоятся показы конкурсной программы IX Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «АРТкино».
|Когда
|22 — 23 апреля
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|Вход свободный
«АРТкино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.
Для показа организаторы отобрали игровые, документальные, анимационные и экспериментальные короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы:
- • «Красное» — 22 апреля, 13:00:
- «В стороне», реж. Александра Аверьянова;
- «Инопланетянчик», реж. Кирилл Ненашев;
- «Закат», реж. Андрей Анненский;
- «Рубашка», реж. Михаил Яровиков;
- «Отец», реж. Равиль Валиев;
- «Сама дура», реж. Анна Зайцева.
- • «Желтое» — 22 апреля, 15:00:
- «Желтые тюльпаны», реж. Егор Калиновский;
- «Невыученный урок», реж. Нина Ведмицкая;
- «Спиридон», реж. Константин Абаев;
- «Электричество (Хочу умереть)», реж. Вениамин Тронин;
- «Главное, что не овца», реж. Баяр Барадиев;
- «Колокол и флейта», реж. Дмитрий Майоров.
- • «Синее» — 23 апреля, 13:00:
- «Неона», реж. Вера Водынски;
- «Жизнь после пенсии?», реж. Елена Погребижская;
- «Шуба», реж. Василий Воротов;
- «А я все еще жив», реж. Алексей Соболев;
- «Эс, как доллар, точка, джи», реж. Оксана Михеева;
- «Забытое», реж. Александр Королев.
- • «Белое» — 23 апреля, 15:00:
- «Регистраторша», реж. Дарья Разумникова;
- «Мама — Святой Себастьян», реж. Александр Меркюри;
- «G/джи», реж. Роман Сафин;
- «Живи», реж. Елена Пискарева;
- «Бобок», реж. Андрей Золотухин;
- «Я закрываю глаза», реж. Андрей Таратухин.
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