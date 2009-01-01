22 и 23 апреля в виртуальном филиале Русского музея — музее им. С.Д. Эрьзи состоятся показы конкурсной программы IX Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «АРТкино».

Когда 22 — 23 апреля Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Стоимость билета Вход свободный

«АРТкино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.

Для показа организаторы отобрали игровые, документальные, анимационные и экспериментальные короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы: