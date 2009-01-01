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IX Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "АРТкино"
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IX Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "АРТкино"

22 и 23 апреля в виртуальном филиале Русского музея — музее им. С.Д. Эрьзи состоятся показы конкурсной программы IX Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «АРТкино».

Когда22 — 23 апреля
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
Стоимость билетаВход свободный

«АРТкино» — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.

Для показа организаторы отобрали игровые, документальные, анимационные и экспериментальные короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы:

  • • «Красное» — 22 апреля, 13:00:
    1. «В стороне», реж. Александра Аверьянова;
    2. «Инопланетянчик», реж. Кирилл Ненашев;
    3. «Закат», реж. Андрей Анненский;
    4. «Рубашка», реж. Михаил Яровиков;
    5. «Отец», реж. Равиль Валиев;
    6. «Сама дура», реж. Анна Зайцева.
  • • «Желтое» — 22 апреля, 15:00:
    1. «Желтые тюльпаны», реж. Егор Калиновский;
    2. «Невыученный урок», реж. Нина Ведмицкая;
    3. «Спиридон», реж. Константин Абаев;
    4. «Электричество (Хочу умереть)», реж. Вениамин Тронин;
    5. «Главное, что не овца», реж. Баяр Барадиев;
    6. «Колокол и флейта», реж. Дмитрий Майоров.
  • • «Синее» — 23 апреля, 13:00:
    1. «Неона», реж. Вера Водынски;
    2. «Жизнь после пенсии?», реж. Елена Погребижская;
    3. «Шуба», реж. Василий Воротов;
    4. «А я все еще жив», реж. Алексей Соболев;
    5. «Эс, как доллар, точка, джи», реж. Оксана Михеева;
    6. «Забытое», реж. Александр Королев.
  • • «Белое» — 23 апреля, 15:00:
    1. «Регистраторша», реж. Дарья Разумникова;
    2. «Мама — Святой Себастьян», реж. Александр Меркюри;
    3. «G/джи», реж. Роман Сафин;
    4. «Живи», реж. Елена Пискарева;
    5. «Бобок», реж. Андрей Золотухин;
    6. «Я закрываю глаза», реж. Андрей Таратухин.

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