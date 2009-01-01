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"Звездная ночь"
10 марта в рамках акции «Весна 2018. Ночь искусств» Республиканский дворец культуры приглашает жителей и гостей столицы посетить художественно-музыкальный проект «Звездная ночь».
|Когда
|10 марта, суббота, 18:30
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В эту ночь двери театров, музеев, библиотек, Домов культуры и, конечно, филармонии будут открыты. Вас ожидают театральные постановки и концерты, выставки, мастер-классы и перформансы. Мордовская филармония подготовила много сюрпризов — весенняя дивная ночь, хорошая музыка и ...Неспящие в Саранске… Не проспите весну!
Подробности в группе Вконтакте.
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