10 марта в рамках акции «Весна 2018. Ночь искусств» Республиканский дворец культуры приглашает жителей и гостей столицы посетить художественно-музыкальный проект «Звездная ночь».

Когда 10 марта, суббота, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета Вход свободный

В эту ночь двери театров, музеев, библиотек, Домов культуры и, конечно, филармонии будут открыты. Вас ожидают театральные постановки и концерты, выставки, мастер-классы и перформансы. Мордовская филармония подготовила много сюрпризов — весенняя дивная ночь, хорошая музыка и ...Неспящие в Саранске… Не проспите весну!

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