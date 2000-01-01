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Женский форум "Весна перемен"
13 апреля на территории АУ «Технопарк-Мордовия» пройдет самое яркое событие этой весны — первый женский форум региона «Весна перемен».
|Когда
|13 апреля, пятница, 13:00 — 19:30
|Где
|АУ «Технопарк-Мордовия» (ул. Лодыгина, 3)
|Стоимость билета
|1500Р — один билет
2000Р — два билета
|Справки по телефону
|8 (927) 275-00-12
Форум для женщин «Весна перемен» ждет всех, кто готов меняться, совершенствоваться, узнавать новое и расцветать. Для вас приглашены лучшие спикеры из самых разных областей. Партнеры мероприятия проведут незабываемые мастер-классы, а завершит вечер праздничный фуршет, концерт и розыгрыш призов.
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