13 апреля на территории АУ «Технопарк-Мордовия» пройдет самое яркое событие этой весны — первый женский форум региона «Весна перемен».

Когда 13 апреля, пятница, 13:00 — 19:30 Где АУ «Технопарк-Мордовия» (ул. Лодыгина, 3) Стоимость билета 1500 Р — один билет

2000 Р — два билета Справки по телефону 8 (927) 275-00-12

Форум для женщин «Весна перемен» ждет всех, кто готов меняться, совершенствоваться, узнавать новое и расцветать. Для вас приглашены лучшие спикеры из самых разных областей. Партнеры мероприятия проведут незабываемые мастер-классы, а завершит вечер праздничный фуршет, концерт и розыгрыш призов.

Событие Вконтакте.