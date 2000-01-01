События

Предстоящее
Женский форум "Весна перемен"
Нет 23

Женский форум "Весна перемен"

13 апреля на территории АУ «Технопарк-Мордовия» пройдет самое яркое событие этой весны — первый женский форум региона «Весна перемен».

Когда13 апреля, пятница, 13:00 — 19:30
ГдеАУ «Технопарк-Мордовия» (ул. Лодыгина, 3)
Стоимость билета1500Р — один билет
2000Р — два билета
Справки по телефону8 (927) 275-00-12

Форум для женщин «Весна перемен» ждет всех, кто готов меняться, совершенствоваться, узнавать новое и расцветать. Для вас приглашены лучшие спикеры из самых разных областей. Партнеры мероприятия проведут незабываемые мастер-классы, а завершит вечер праздничный фуршет, концерт и розыгрыш призов.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

Ах Астахова Ах Астахова "Чем счастливее будешь ты" "Тотальный диктант - 2018"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩