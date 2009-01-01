9 июля в ресторане «Восьмое чудо света» в рамках Международного проекта для девушек «Завтрак в платьях» состоится глобальный девичник «Морской бриз».

Когда 9 июля, воскресенье, 12:00 Где Ресторан «Восьмое чудо света» (ул. Б. Хмельницкого, 40) Стоимость билета 500 Р

«Морской бриз» подарит вам заряд бодрости и море улыбок. Вас ожидает:

- яркая тематическая фотосессия;

- подарки и призы для каждой участницы;

- познавательные мастер-классы;

- встреча с интересными людьми;

- получение сертификатов и скидок от партнеров мероприятия;

- развлекательная программа и вкусняшки, поднимающие настроение.

Дресс-код: летние платья, сарафаны, лёгкие юбки и блузы; предпочтительная цветовая гамма — голубой, все оттенки синего, белый; любой формат платья с морским принтом; аксессуары, которые дополнят ваш прекрасный образ в морской тематике.

Регистрация по ссылке.

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