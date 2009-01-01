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Завтрак в платьях "Морской бриз"
9 июля в ресторане «Восьмое чудо света» в рамках Международного проекта для девушек «Завтрак в платьях» состоится глобальный девичник «Морской бриз».
|Когда
|9 июля, воскресенье, 12:00
|Где
|Ресторан «Восьмое чудо света» (ул. Б. Хмельницкого, 40)
|Стоимость билета
|500Р
«Морской бриз» подарит вам заряд бодрости и море улыбок. Вас ожидает:
- - яркая тематическая фотосессия;
- - подарки и призы для каждой участницы;
- - познавательные мастер-классы;
- - встреча с интересными людьми;
- - получение сертификатов и скидок от партнеров мероприятия;
- - развлекательная программа и вкусняшки, поднимающие настроение.
Дресс-код: летние платья, сарафаны, лёгкие юбки и блузы; предпочтительная цветовая гамма — голубой, все оттенки синего, белый; любой формат платья с морским принтом; аксессуары, которые дополнят ваш прекрасный образ в морской тематике.
Регистрация по ссылке.
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