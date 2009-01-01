8 июля в Саранске на площади Тысячелетия состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта до чемпионата мира по футболу. Мероприятие пройдёт в рамках официальной программы подготовки к турниру.

Когда 8 июля, суббота. 16:00 Где г. Саранск, площадь Тысячелетия Стоимость билета Вход свободный

Государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы и другие почетные гости запустят отсчет до первого матча. Участниками исторического события станут тысячи жителей и гостей Саранска, которые получат возможность прикоснуться к атмосфере предстоящего мундиаля.

Чтобы гости почувствовали себя в центре праздника, официальный спонсор реализует обширную программу развлечений. Так, рядом с Часами будет установлен большой шатер с пространствами для игры в компьютерный футбол, кикер и фингербол. Все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть памятные подарки.

Кроме того, на площади появится фирменная повозка BUD AF, запряженная лошадьми породы Clydesdales: для жителей США эта порода лошадей имеет историческое значение — в 1933 году, когда американцы праздновали отмену «сухого закона», именно Clydesdales доставили целую повозку Budweiser президенту страны Франклину Делано Рузвельту. В Саранске гости праздника смогут сделать фотографии с легендарными лошадьми на фоне упряжки.