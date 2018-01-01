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Всероссийская акция "Библионочь-2018"
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Всероссийская акция "Библионочь-2018"

21 апреля Национальная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает всех жителей и гостей города Саранска на Всероссийскую акцию «Библионочь-2018», тема которой будет «Магия книги».

Когда21 апреля, суббота, 18:00 — 22:00
ГдеНациональная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26)
Справки по телефону47-56-23

Мероприятия акции будут проходить на 15 площадках библиотеки в 1 и 2 корпусах. В библиотеке посетителей ждет много сюрпризов, тайн и магии. Залы поменяют привычный формат, превратившись в театральные гримерные и концертные площадки, выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы и квест-игры. Вечер будет наполнен чудесами и превращениями, музыкой и танцами, встречами и играми, книгами и теплой атмосферой.

Подробности в группе Вконтакте.

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