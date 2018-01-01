21 апреля Национальная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает всех жителей и гостей города Саранска на Всероссийскую акцию «Библионочь-2018», тема которой будет «Магия книги».

Когда 21 апреля, суббота, 18:00 — 22:00 Где Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26) Справки по телефону 47-56-23

Мероприятия акции будут проходить на 15 площадках библиотеки в 1 и 2 корпусах. В библиотеке посетителей ждет много сюрпризов, тайн и магии. Залы поменяют привычный формат, превратившись в театральные гримерные и концертные площадки, выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы и квест-игры. Вечер будет наполнен чудесами и превращениями, музыкой и танцами, встречами и играми, книгами и теплой атмосферой.

Подробности в группе Вконтакте.