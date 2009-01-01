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Высшая лига КВН в Саранске
22 октября в Саранске состоится большое юмористическое событие — концерт с участием команд Высшей лиги КВН в рамках большого концертного тура в Поволжье.
|Когда
|22 октября, понедельник, 19:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|1000 — 2800Р
|Где купить
|Кассы РДК
Дружеским визитом столицу Мордовии почтят команды КВН: «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (Армавир») и «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь). Команды покажут приветствия, поиграют в разминку с залом и конкурс фристайл со своими лучшими номерами. Самый смешной вопрос от зрителей будет награждён специальным призом.
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