22 октября в Саранске состоится большое юмористическое событие — концерт с участием команд Высшей лиги КВН в рамках большого концертного тура в Поволжье.

Когда 22 октября, понедельник, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 1000 — 2800 Р Где купить Кассы РДК

Дружеским визитом столицу Мордовии почтят команды КВН: «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (Армавир») и «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь). Команды покажут приветствия, поиграют в разминку с залом и конкурс фристайл со своими лучшими номерами. Самый смешной вопрос от зрителей будет награждён специальным призом.