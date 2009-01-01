События

Предстоящее
Высшая лига КВН в Саранске
Нет 18

Высшая лига КВН в Саранске

22 октября в Саранске состоится большое юмористическое событие — концерт с участием команд Высшей лиги КВН в рамках большого концертного тура в Поволжье.

Когда22 октября, понедельник, 19:00
ГдеРеспубликанский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
Стоимость билета1000 — 2800Р
Где купитьКассы РДК

Дружеским визитом столицу Мордовии почтят команды КВН: «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (Армавир») и «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь). Команды покажут приветствия, поиграют в разминку с залом и конкурс фристайл со своими лучшими номерами. Самый смешной вопрос от зрителей будет награждён специальным призом.

Ближайшие события

МОТ в Саранске МОТ в Саранске Концерт Концерт "SNATCH"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩