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Велоквест "ВелоОТРЫВ"
8 сентября на площадке перед торгово-офисным центром «NEO» стартует велоквест «ВелоОТРЫВ».
|Когда
|8 сентября, суббота, 11:00
|Где
|Торгово-офисный центр «NEO» (ул. Советская, 75)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
Вас ждут шифровки, коды, интересные места города и, конечно, незабываемые впечатления и адреналин. Катайтесь на велосипеде, выполняйте задания квеста и выигрывайте призы. Главный приз — велосипед.
Регистрация по ссылке.
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