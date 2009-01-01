8 сентября на площадке перед торгово-офисным центром «NEO» стартует велоквест «ВелоОТРЫВ».

Когда 8 сентября, суббота, 11:00 Где Торгово-офисный центр «NEO» (ул. Советская, 75) Стоимость билета Участие бесплатное

Вас ждут шифровки, коды, интересные места города и, конечно, незабываемые впечатления и адреналин. Катайтесь на велосипеде, выполняйте задания квеста и выигрывайте призы. Главный приз — велосипед.

Регистрация по ссылке.

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