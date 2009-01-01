События

Предстоящее
Вечер памяти Виктора Цоя
Нет 86

Вечер памяти Виктора Цоя

18 августа в арт-кафе «Маска» состоится вечер памяти Виктора Цоя.

Когда18 августа, пятница, 19:00
ГдеАрт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону33-31-85

Профессионалы и любители, музыканты, исполняющие песни Виктора Цоя, а также все, интересующиеся его творчеством приглашаются к сотрудничеству в организации и проведении этой встречи.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

Dino MC 47 Dino MC 47

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩