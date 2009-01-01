18 августа в арт-кафе «Маска» состоится вечер памяти Виктора Цоя.

Когда 18 августа, пятница, 19:00 Где Арт-кафе «Маска» (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 33-31-85

Профессионалы и любители, музыканты, исполняющие песни Виктора Цоя, а также все, интересующиеся его творчеством приглашаются к сотрудничеству в организации и проведении этой встречи.

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