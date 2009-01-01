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Вечер актерского мастерства с Сергеем Сеничевым
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Вечер актерского мастерства с Сергеем Сеничевым

25 марта «Кубик Рубикова» приглашает всех, желающих проверить свои актёрские таланты или попасть на театральную сцену, на встречу с поэтом, прозаиком, драматургом, сценаристом, режиссером, руководителем МХАТика и Театральной мастерской — Сергеем Юрьевичем Сеничевым.

Когда25 марта, суббота, 19:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билетаБез дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Сергей Юрьевич расскажет о студии, о своих подопечных, проверит ваши умения и покажет мастер-класс актёрского мастерства, на котором вы сможете:

  • - развить творческое внимание, воображение, фантазию, наблюдательность и импровизационные способности;
  • - преодолеть мышечные зажимы;
  • - достигнуть внутренней раскрепощенности, артистической смелости в публичных выступлениях;
  • - взаимодействовать с партнером;
  • - стремиться «видеть» и «слышать», а не «смотреть» и «слушать».

А ещё у вас будет шанс попасть в мастерскую к Сергею Юрьевичу. Ведь именно сейчас идет запись в «Маленький художественный альтернативный театрик» всех желающих попробовать себя в актерском мастерстве.

Подробности в группе Вконтакте.

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