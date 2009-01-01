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Вечер актерского мастерства с Сергеем Сеничевым
25 марта «Кубик Рубикова» приглашает всех, желающих проверить свои актёрские таланты или попасть на театральную сцену, на встречу с поэтом, прозаиком, драматургом, сценаристом, режиссером, руководителем МХАТика и Театральной мастерской — Сергеем Юрьевичем Сеничевым.
|Когда
|25 марта, суббота, 19:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»
Сергей Юрьевич расскажет о студии, о своих подопечных, проверит ваши умения и покажет мастер-класс актёрского мастерства, на котором вы сможете:
- - развить творческое внимание, воображение, фантазию, наблюдательность и импровизационные способности;
- - преодолеть мышечные зажимы;
- - достигнуть внутренней раскрепощенности, артистической смелости в публичных выступлениях;
- - взаимодействовать с партнером;
- - стремиться «видеть» и «слышать», а не «смотреть» и «слушать».
А ещё у вас будет шанс попасть в мастерскую к Сергею Юрьевичу. Ведь именно сейчас идет запись в «Маленький художественный альтернативный театрик» всех желающих попробовать себя в актерском мастерстве.
Подробности в группе Вконтакте.
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