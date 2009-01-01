25 марта «Кубик Рубикова» приглашает всех, желающих проверить свои актёрские таланты или попасть на театральную сцену, на встречу с поэтом, прозаиком, драматургом, сценаристом, режиссером, руководителем МХАТика и Театральной мастерской — Сергеем Юрьевичем Сеничевым.

Когда 25 марта, суббота, 19:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Сергей Юрьевич расскажет о студии, о своих подопечных, проверит ваши умения и покажет мастер-класс актёрского мастерства, на котором вы сможете:

- развить творческое внимание, воображение, фантазию, наблюдательность и импровизационные способности;

- преодолеть мышечные зажимы;

- достигнуть внутренней раскрепощенности, артистической смелости в публичных выступлениях;

- взаимодействовать с партнером;

- стремиться «видеть» и «слышать», а не «смотреть» и «слушать».

А ещё у вас будет шанс попасть в мастерскую к Сергею Юрьевичу. Ведь именно сейчас идет запись в «Маленький художественный альтернативный театрик» всех желающих попробовать себя в актерском мастерстве.

Подробности в группе Вконтакте.