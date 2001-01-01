1 марта на сцене РДК будет представлена самая известная рок-опера на российской сцене — «Юнона и Авось» в полной авторской версии Алексея Рыбникова.

Когда 1 марта, четверг, 19:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 950 — 2210 Р Справки по телефону 30-10-59

Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене московского театра «Ленком», и с тех пор вот уже более 30 лет спектакль идет с неизменным успехом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру.

Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыку и вокал.

Вокальные номера рок-оперы поставлены Жанной Рождественской — первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Карнавал», «Чародеи», «Ах, водевиль…»). Великолепные хореографические композиции (постановка Жанны Шмаковой — хореографа мюзиклов «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Иствикские ведьмы», детского конкурса «Евровидение») делают рок-оперу ярким, незабываемым зрелищем.