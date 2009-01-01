26 мая всех, желающих расслабиться в приятной атмосфере и послушать замечательную музыку в исполнении Александра Илюшина и Дениса Александрова, «Кубик Рубикова» приглашает на их совместный творческий вечер.

Когда 26 мая, пятница, 20:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

В нашем городе есть очень много талантливых людей. Однажды состоялось знакомство «Кубик Рубикова» с Александром Илюшиным, который круто играет на гитаре, а чуть позже с Денисом Александровым, обладающим отличным голосом. И в результате общения пришла идея, организовать творческий вечер ребят.

Подробности в группе Вконтакте.