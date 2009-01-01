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Творческий вечер в "Кубик Рубикова"
26 мая всех, желающих расслабиться в приятной атмосфере и послушать замечательную музыку в исполнении Александра Илюшина и Дениса Александрова, «Кубик Рубикова» приглашает на их совместный творческий вечер.
|Когда
|26 мая, пятница, 20:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»
В нашем городе есть очень много талантливых людей. Однажды состоялось знакомство «Кубик Рубикова» с Александром Илюшиным, который круто играет на гитаре, а чуть позже с Денисом Александровым, обладающим отличным голосом. И в результате общения пришла идея, организовать творческий вечер ребят.
Подробности в группе Вконтакте.
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