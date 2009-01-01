20 июля в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится творческий вечер священника и прекрасного человека Владислава Карякина.

Когда 20 июля, четверг, 19:00 Где Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26) Стоимость билета 100 Р

Сольный концерт Владислава Карякина является благотворительным. Все собранные деньги будут переданы на лечение Вике Манышевой. В исполнении Владислава прозвучат знаменитые и редко исполняемые вокальные произведения.

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