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Творческий вечер священника Владислава Карякина
20 июля в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится творческий вечер священника и прекрасного человека Владислава Карякина.
|Когда
|20 июля, четверг, 19:00
|Где
|Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (ул. Б. Хмельницкого, 26)
|Стоимость билета
|100Р
Сольный концерт Владислава Карякина является благотворительным. Все собранные деньги будут переданы на лечение Вике Манышевой. В исполнении Владислава прозвучат знаменитые и редко исполняемые вокальные произведения.
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