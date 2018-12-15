15 декабря на сцене РДК состоится творческий вечер главного режиссера Мордовской государственной филармонии — Оксаны Вишняковой.

Когда 15 декабря, суббота, 15:12 Где Республиканский дворец культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 150 — 250 Р Где купить Касса РДК

Оксана Вишнякова очень творческий человек. Поэтому в ее вечер будет много всякого разного интересного и оригинального. Даже начинается этот вечер — днем в 15:12 15.12.2018 г. Вот так, начиная с афиши — креатив, позитив и ожидание чего-то необыкновенного. Сюрпризов будет много. Оксана Вишнякова и ее друзья — коллеги-артисты ждут вас прекрасным субботним днем в гости.